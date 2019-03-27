Quick Sigorta Bursa'da

Quick Sigorta, yarın Bursa'da acenteler toplantısı düzenleyecek.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Quick Sigorta'nın 2019 beklentilerinin yanı sıra acente uygulamaları ve ürünleri hakkında bilgi verilecek.

Toplantıya, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay, Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu ile Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden katılacak.

Quick Sigorta yöneticilerinin konuşmalarının yer alacağı ilk bölümün ardından Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) iş birliği ile "Alacak Sigortası, Kredi Kefalet Sigortası ve Findeks Bilgilendirme Paneli" düzenlenecek.

Kaynak: AA