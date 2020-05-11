HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Quick Sigorta 3 yaşında

Quick Sigorta'nın 3. yılını kutlaması nedeniyle bir açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor.

Quick Sigorta 3 yaşında
11.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:31

Quick Sigorta'nın 3. yılını kutlaması nedeniyle bir açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor. Toplam 5 milyon 700 bin poliçe üretildi ve aktif büyüklüğümüz yüzde 3 bin 200 büyümeyle 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

12 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete başlayan Quick Sigorta, 3. yaşını kutluyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın 3. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, gerçekleşen başarının rakamlara yansıdığını belirterek, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor. Toplam 5 milyon 700 bin poliçe üretildi ve aktif büyüklüğümüz yüzde 3 bin 200 büyümeyle 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı"

Ahmet Yaşar bu süre içinde Quick Sigorta Ekibinin ve kurum içinde geliştirilen Q-Port yazılımının da devreye girmesiyle, 81 il, 561 ilçe'ya dağılmış 2 bin 163 acenteden oluşan satış ağının oluşturulduğunu belirterek, "Acentelerimiz ile samimiyete dayanan ve onların ihtiyaçlarını dikkate alan bir etkileşim ile hareket ederek bu başarılara ulaştık. Acentelerimizin bu başarıdaki katkısı tartışılmaz. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırım bize son derece önemli ödüller olarak geri döndü. Bağımsız kuruluşların değerlendirmeleri ile Avrupa Birincilikleri aldık. Kefalet Sigortası, Motorsiklet Trafik Sigortası, Trafik Sigortası, Hukuksal Koruma gibi ürünlerde sektör biricisi olduk. Bununla yetinmedik ve sürekli yeni ürünler geliştirdik. Kefalet ürünlerimiz, Quick Finanscım ve Q-Kimlik sağladığı güvence ve poliçe ile birlikte tüketicinin kullanımına sunduğu hizmetler ile sektörde bir ilktir. Bu başarının gerçekleşmesinde büyük katkısı olan ekip arkadaşlarıma, acentelerimize, iş ortaklarımıza, Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurullarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bize düşen görev bu başarıları her yıl daha ileri götürmektir" dedi.

"Bu başarı bir tesadüf değil"

Quick Sigorta'yı bünyesinde barındıran Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ise ortada tartışılmaz şekilde büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Quick Sigorta Maher Holding'in amiral gemisi durumunda. Sigorta Grubumuzda aynı zamanda Corpus Sigorta bulunuyor. Farklı alanlarda sayısız başarılı girişimimiz var ancak Quick Sigorta dinamik yapısı, ortaya koyduğu ve başarısını tastikleyen rakamlar ile başka bir noktada. Bu başarı bir tesadüf değil. Birbirine inanan, başarıya odaklanmış bir ekip ile yola çıkıldı ve sayısız sıkıntılı dönemde müthiş bir performans gösterildi. Quick Sigorta sadece iş alanında değil, farklı alanlarda da farklılığını ortaya koydu. Üniversitere verdiğimiz destek, sayısız sponsorluk çalışması ve son olarak Antalya Alanya'da yapılan Quick Sigorta İlkokulu. Burada sayılacak sayısız çalışma ve başarı var. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve tüm ekibimizi ortaya koydukları bu başarı nedeniyle gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Sadece poliçe üretmedik, daha fazlasını yaptık"

Maher Holding İletişim ve Pazarlama Başkanı İsmail Kızılbay ise Quick Sigorta markasının ilk günden itibaren etkili, samimi ve propaktif bir iletişim içinde olduğunu belirterek, "Kurumun temasta olduğu tüm birey ve kurumlar ile samimiyet, şeffaflık ve dinamizim üzerine kurulu bir iletişim gerçekleştirdik. Yöneticilerimiz binlerce kilometre yol kat ederek acentelerimizi, tüketicileri ziyaret etti. Motorsiklet dünyasının sayısız etkinliğinde sponsor ve katılımcı olarak yer aldık" dedi. Sosyal Medya ve diğer iletişim kanallarını son derece aktif kullandıklarına dikkat çeken Kızılbay, "Bu anlamda Quick Sigorta'nın sektöre öncülük ettiğini söyleyebilirim. Bir medya şirketi gibi hareket ederek iletişim kanallarında markamızı ve algımızı adım adım inşaa ettik. Bunun karşılığını ise acente ve tüketicilerimizin bağlılığı, ortaya çıkan ve başarımızı daha net anlatan rakamlar ile aldık. Kısacası sadece poliçe üretmedik, daha fazlasını yaptık" dedi.

Rakamlarla Quick Sigorta

Quick Sigorta tarafından açıklamaların yanı sıra, Quick Sigorta'nın faaliyetlerine ilişkin şu rakamlar da paylaşıldı:

"-Özsermaye Büyümesi: 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı. 3 yıllık büyüme yüzde 520

-Aktif Büyüme: 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı. 3 yıllık büyüme yüzde 3 bin 200

-Toplam Üretilen Poliçe Miktarı: 5 milyon 700 bin adet

-81 il, 561 ilçede 2 bin1 63 acente

-Toplan Net Prim: 3 milyar 21 milyon 598 bin 320 TL

-Toplam Ürün Adedi: 44

-Sektör Birincilikleri : Kefalet Sigortası, Traf,ik Sigortası, Hukuksal Koruma

-Sigortacılık ekosistemi ve inovasyonda Dünya 3.'lüğü, Avrupa 1.'liği ödülleri" - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar Ekonomi
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Ekonomi
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Ekonomi
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek Ekonomi
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Loris Karius Lionel Messi Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Quick Sigorta 3 yaşında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 01:12:18. #1.15#
title