BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı

Quick Sigorta'nın iştiraki Quick Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni aldı.

Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta'nın yüzde yüz iştiraki olan Quick Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kuruluş izni aldı.

Quick Sigorta'ya ait olan 50 milyon liralık sermaye ile kurulan Quick Finans, 6361 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstererek, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi verecek. Şirkete, Nihat Karadağ liderlik edecek.

Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen, başvurunun onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maher Grubu, Quick Sigorta ile öncülük ettiği finansal sigortalar alanındaki lider konumunu, kuruluş vizyonu doğrultusunda finansman sektöründeki girişimleri ile sürdürmek ve güçlendirmek amacındadır" dedi.

Finansman şirketlerinin, finansal kapsayıcılık alanındaki öncü rolüne dikkat çeken Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin, karar alma süreçlerinde geliştirdikleri teknoloji, dijital çözüm ve entegrasyonları ile ulaştıkları risk, likidite, maliyet ve süreç yönetimi alanlarında önemli tecrübeleri bulunuyor. Dijitalleşmenin ön plana çıktığı son dönemde, müşterilere uzaktan erişim, hızlı kredi onay sistemleri ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişimler, takip eden yasal düzenlemelerle de destekleniyor. Gelişen bu elverişli ekosistemde; konvansiyonel kredi ürünlerinin yanında, yeni sunmuş olduğumuz 'Bina Tamamlama' sigortalı projelerin konut finansmanı, tarım ve gıda üretim zincirinin finansmanı, genç kuşakların ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, geliştirmeyi planladığımız kredi ürünleri de önemli faaliyet alanları olacaktır. Bu amaçla finansman şirketi, elektronik para şirketi ve sigorta şirketlerimiz arasında sinerji oluşturmak da planlarımız arasında yer alıyor."

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ise Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın finans alanındaki tecrübeleri ve yaygın acenteler ağı ile sektöre bir adım önde giriş yapacağını belirterek, "Gerek sigorta grubumuzdaki teknolojik altyapı avantajımız gerekse sürdürülebilirliğin devamı için önemli olan önleyici sigortacılık ve finans alanındaki pratiklerimiz sayesinde, Quick Finans'ın hızlı bir başlangıç yapacağını ve Türkiye'deki sigortacılığın gelişmesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Maher Grubuna ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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