Queen & Slim Filmi
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Siyahi bir adam ve siyahi bir kadın Ohio'da ilk kez romantik bir buluşma gerçekleştireceklerdir. Bu sırada yolda trafik ihlalinden dolayı polis tarafından durdurulurlar. Birdenbire tartışmada sesler yükselmeye ve olay kavgaya dönüşmeye başlar. Siyahi adamın ise ölmemek ve kendini korumak için polisi öldürmekten başka çaresi kalmaz. Hayatları konusunda dehşete kapılan çiftten adam bir satış görevlisi, kadın ise ceza avukatıdır. Adam ve kadın sıradan yaşamları içerisinde birden kendilerini polisten kaçarken bulur. Ama olay çoktan videoya kaydedilmiş ve dünyaya yayılmıştır. Viral olan video sayesinde çift farkında olmadan, travmanın, terörün, acı çekenlerin sembolü haline gelecektir.
Yönetmen: Melina Matsoukas
Senaryo: Lena Waithe, James Frey
Oyuncular: Chloë Sevigny, Daniel Kaluuya, Indya Moore, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine, Benito Martinez, Flea, Kenneth Kynt Bryan , Sturgill Simpson, Jahi Di'Allo Winston, Dominic Cancelliere, Colby Boothman, Karen Kaia Livers, Robert Walker Branchaud, Scott Rapp, Bertrand E. Boyd II, Thom Gossom Jr., Lucky Johnson , Joseph Poliquin, Melanie Halfkenny, Andre De'Sean Shanks, Divine Prince Ty Emmecca, Gralen Bryant Banks, Reynolds Washam, Roman Armstrong, Mike R. Moreau, Toney Chapman Steele, Bryant Tardy, Justin Carmouche, Gregory Keith Grainger
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Queen & Slim
Yapımcı Firma: Bron Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 132 dk.
Dağıtıcı Firma: Bron Studios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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