Queen & Slim Filmi

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:58

Siyahi bir adam ve siyahi bir kadın Ohio'da ilk kez romantik bir buluşma gerçekleştireceklerdir. Bu sırada yolda trafik ihlalinden dolayı polis tarafından durdurulurlar. Birdenbire tartışmada sesler yükselmeye ve olay kavgaya dönüşmeye başlar. Siyahi adamın ise ölmemek ve kendini korumak için polisi öldürmekten başka çaresi kalmaz. Hayatları konusunda dehşete kapılan çiftten adam bir satış görevlisi, kadın ise ceza avukatıdır. Adam ve kadın sıradan yaşamları içerisinde birden kendilerini polisten kaçarken bulur. Ama olay çoktan videoya kaydedilmiş ve dünyaya yayılmıştır. Viral olan video sayesinde çift farkında olmadan, travmanın, terörün, acı çekenlerin sembolü haline gelecektir.

Yönetmen: Melina Matsoukas

Senaryo: Lena Waithe, James Frey

Oyuncular: Chloë Sevigny, Daniel Kaluuya, Indya Moore, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine, Benito Martinez, Flea, Kenneth Kynt Bryan , Sturgill Simpson, Jahi Di'Allo Winston, Dominic Cancelliere, Colby Boothman, Karen Kaia Livers, Robert Walker Branchaud, Scott Rapp, Bertrand E. Boyd II, Thom Gossom Jr., Lucky Johnson , Joseph Poliquin, Melanie Halfkenny, Andre De'Sean Shanks, Divine Prince Ty Emmecca, Gralen Bryant Banks, Reynolds Washam, Roman Armstrong, Mike R. Moreau, Toney Chapman Steele, Bryant Tardy, Justin Carmouche, Gregory Keith Grainger

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Queen & Slim

Yapımcı Firma: Bron Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 132 dk.

Dağıtıcı Firma: Bron Studios

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com