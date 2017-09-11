Quaresma: "Kasten Çarpmadım"

Ricardo Quaresma, Karabükspor maçında hakem Ali Palabıyık'a çarpmasının kasti olmadığını açıkladı.



Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Maçta siyah-beyazlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın hakem Ali Palabıyık'a çarpması ise tartışmalara neden oldu. Quaresma sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Palabıyık'a kasten çarpmadığını söyledi.



Quaresma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Son maçta olanlar hakkında konuşmak gerekirse hakeme kasten çarpmadım, hakem de bunun farkına vardı ve aramızdaki olay o anda çözüldü. Ben bir profesyonelim ve takımım için sahada elimden geleni veririm. Bazen hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ancak rakibe ve hakemlere karşı her zaman saygım var."



Quaresma, Konyaspor maçında bir taraftarın sahaya bıçakla girmesiyle ilgili olarak ise, "Yakın dönemde bir taraftar sahaya bıçakla girdi ve problemi ben çözdüm. Ancak konuyla ilgili konuşmadım. Futbol aileler için şenlik havasında olmalı. Oynadığım ve karşılaştığım her takımdan arkadaşlar edindim ve böyle yapmaya devam edeceğim. Hepinizi kucaklıyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL