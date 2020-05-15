Quaresma Geleceği ve Porto'ya Dönme İhtimali Hakkında Konuştu
Karantina günlerinde Quaresma, Kasımpaşa ile bu sezon bitecek olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Portekiz'li yıldız Porto'ya dönmek ve kariyerini orada bitirmek istediğini ancak buna tek başına karar vermediğini ve Kaspımaşa ile konuşması gerektiğini söyledi.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Karantina günlerinde Quaresma, Kasımpaşa ile bu sezon bitecek olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Portekiz'li yıldız Porto'ya dönmek ve kariyerini orada bitirmek istediğini ancak buna tek başına karar vermediğini ve Kaspımaşa ile konuşması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dugout