Quaresma Geleceği ve Porto'ya Dönme İhtimali Hakkında Konuştu Karantina günlerinde Quaresma, Kasımpaşa ile bu sezon bitecek olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Portekiz'li yıldız Porto'ya dönmek ve kariyerini orada bitirmek istediğini ancak buna tek başına karar vermediğini ve Kaspımaşa ile konuşması gerektiğini söyledi.

Karantina günlerinde Quaresma, Kasımpaşa ile bu sezon bitecek olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Portekiz'li yıldız Porto'ya dönmek ve kariyerini orada bitirmek istediğini ancak buna tek başına karar vermediğini ve Kaspımaşa ile konuşması gerektiğini söyledi. Kaynak: Dugout