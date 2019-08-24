Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.

24.08.2019 14:48
Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.
Quaresma, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Başkan tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."


Kaynak: DHA
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