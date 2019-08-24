Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

24.08.2019 14:48

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.

Quaresma, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Başkan tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Kaynak: DHA