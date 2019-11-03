Quaresma Fenerbahçe maçında yok
Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleye ilk 11'de başlaan Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maçın 33. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında, takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL