Quaresma Fenerbahçe maçında yok

Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

03.11.2019 17:50
Quaresma Fenerbahçe maçında yok

Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleye ilk 11'de başlaan Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maçın 33. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında, takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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