Quaresma'dan Veda Paylaşımı: Her Şey İçin Teşekkürler

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

2017'DE DE BENZER BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla 'Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?' sorularını gündeme getirdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formalı bir fotoğrafıyla birlikte taraftara seslenerek, ''Her şey için teşekkürler Beşiktaş'' açıklaması yaptı. Ricardo Quaresma, buna benzer bir açıklamayı 26 Aralık 2017 tarihinde de yapmış fakat daha sonra ayrılığa dair bir düşüncesinin olmadığını açıklamıştı.

Quaresma'nın bugün yaptığı Instagram paylaşımı: