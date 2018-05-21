Quaresma'dan Veda Paylaşımı: Her Şey İçin Teşekkürler
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı, "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" paylaşımı ile dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
2017'DE DE BENZER BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla 'Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?' sorularını gündeme getirdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formalı bir fotoğrafıyla birlikte taraftara seslenerek, ''Her şey için teşekkürler Beşiktaş'' açıklaması yaptı. Ricardo Quaresma, buna benzer bir açıklamayı 26 Aralık 2017 tarihinde de yapmış fakat daha sonra ayrılığa dair bir düşüncesinin olmadığını açıklamıştı.
Quaresma'nın bugün yaptığı Instagram paylaşımı:
YORUMLAR (24)
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Halamiz Madrid Anamiz fener Ulan ne vurdu beeee real madritto Aldiniz mi yürolig kupasinin kafasini ??Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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BABANIZ FENERBAHCE !!!!Cevap Yaz 6 10 Yayından KaldırADİL KARTAL SANCAR: EN SON SAMPİYONLAR LİGİNE GİTTİĞİNİZDE İLK OKULA GİDEN ÇOCUKAR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU :D DAHA BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUN3 2 Yayından KaldırHAYALLER GERÇEKLER...: Alayinizin babası galatasaray haddinizi bilin. .6 8 Yayından Kaldır
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Aziz başkan olmasa ligin tadı olmayacakCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır