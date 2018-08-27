Quaresma'dan Mikrofona Tekme!

Maçın 90. dakikasında yerini Gökhan Töre'ye bırakan Quaresma sinirli bir şekilde yedek kulübesine geldi.

Reklam panosuna tekme atan Portekizli yıldız, yayıncı kuruluşun saha kenarındaki mikrofonunu da tekmeledi.

Tolgay'dan şok tepki

Teknik Direktör Şenol Güneş, Yekta'nın şok golüyle 3-1 geriye düşmeleri üzerine Tolgay Arslan'ı 36. dakikada sürpriz biçimde oyundan alarak, Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. Değişiklik talebasında numarasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Tolgay, yedek kulübesine uğramadan direkt soyunma odasına gitti. Yedek kulübesinin yanından geçerken, Şenol Güneş'e bakmayan siyah-beyazlı futbolcunun bir hayli öfkeli olduğu gözlendi.

Tolgay ile Gökhan'ı değiştiren Güneş bu taktik hamleyle 36. dakikada çift forvete döndü. Sağ bekte Gökhan'a, sol bekte Adriano'ya, sol kanatta Caner'e görev veren siyah-beyazlı hoca, Babel'i de Negredo'nun yanına monte etti.

]