Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Detroit Become Human ve Heavy Rain gibi oyunların arkasındaki stüdyo Quantic Dream, bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor olabilir. VGC'nin haberine göre, Fransız YouTuber Gautoz, Quantic Dream'in Sony ile olan üç oyunluk anlaşmasının sona ermesinin ardından Disney ile anlaştığını söyledi:

"Sony ile olan kontraları bitti ve şimdi Disney ile anlaşacaklar. Görüşüne göre bir Star Wars oyunu üzerinde çalışacaklar."

Bu iddia daha sonra güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson tarafından da desteklendi. Henderson, Twitter hesabından Detroit Become Human ile ışın kılıçlarının bir arada olduğu bir görsel paylaştı.

Lucasfilm ile anlaşması sebebiyle Star Wars oyunlarının geliştirme hakkını uzunca bir süredir Electronic Arts elinde tutuyordu. Ancak bu yılın başlarında Lucasfilm, EA ile bu anlaşmanın sona ermek üzere olduğunun sinyallerini vermiş ve Ubisoft'un açık dünya bir Stars Wars oyunu geliştirdiğini duyurmuştu. Firma, Ubisoft ile yapılan anlaşmayı Lucasfilm için "yeni bir yön" olarak nitelendirmiş ve Star Wars oyunları için tüm geliştiricileri kapılarının açık olduğunu belirtmişti.

Fransa merkezli Quantic Dream'in PlayStation'a özel üç oyun geliştirmek için Sony ile anlaşması bulunuyordu. Detroit Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain'in 2020'de PC platformu için de çıkış yapmasıyla Sony ile anlaşması sona ermişti. Stüdyo gelecekteki oyunları için birden fazla platformu hedeflediklerini açıklamıştı.

