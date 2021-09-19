Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

quantic-dream-star-wars-evreninde-gecen-oyunu-yapiyor-olabilir

Detroit Become Human'ın arkasındaki stüdyo Quantic Dream, Star Wars evreninde geçen bir oyun geliştiriyor olabilir.

The post appeared first on .

İddiaya göre Quantic Dream, Star Wars evreninde geçen bir oyun geliştiriyor.

Detroit Become Human ve Heavy Rain gibi oyunların arkasındaki stüdyo Quantic Dream, bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor olabilir. VGC'nin haberine göre, Fransız YouTuber Gautoz, Quantic Dream'in Sony ile olan üç oyunluk anlaşmasının sona ermesinin ardından Disney ile anlaştığını söyledi:

"Sony ile olan kontraları bitti ve şimdi Disney ile anlaşacaklar. Görüşüne göre bir Star Wars oyunu üzerinde çalışacaklar."

Bu iddia daha sonra güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson tarafından da desteklendi. Henderson, Twitter hesabından Detroit Become Human ile ışın kılıçlarının bir arada olduğu bir görsel paylaştı.

Lucasfilm ile anlaşması sebebiyle Star Wars oyunlarının geliştirme hakkını uzunca bir süredir Electronic Arts elinde tutuyordu. Ancak bu yılın başlarında Lucasfilm, EA ile bu anlaşmanın sona ermek üzere olduğunun sinyallerini vermiş ve Ubisoft'un açık dünya bir Stars Wars oyunu geliştirdiğini duyurmuştu. Firma, Ubisoft ile yapılan anlaşmayı Lucasfilm için "yeni bir yön" olarak nitelendirmiş ve Star Wars oyunları için tüm geliştiricileri kapılarının açık olduğunu belirtmişti.

Fransa merkezli Quantic Dream'in PlayStation'a özel üç oyun geliştirmek için Sony ile anlaşması bulunuyordu. Detroit Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain'in 2020'de PC platformu için de çıkış yapmasıyla Sony ile anlaşması sona ermişti. Stüdyo gelecekteki oyunları için birden fazla platformu hedeflediklerini açıklamıştı.

Işın Kılıçlarını Hazırlayın: KOTOR Remake Duyuruldu!

The post Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Cansu Dere Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mustafa Denizli Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Abdullah Avcı Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:56:39. #1.11#