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Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri
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Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 3GHz saat hızı limitini aşan ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor. Qualcomm'un amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 865 Plus özellikleri ve Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk akıllı telefonlar haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri
08.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:45

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 3GHz saat hızı limitini aşan ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor. Qualcomm'un amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 865 Plus özellikleri ve Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk akıllı telefonlar haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci tanıtıldı. Snapdragon 865 işlemciye kıyasla yüzde 10 performans artışı mevcut. Snapdragon 865+'daki Kryo 858 çekirdek, 3.1GHz hızda çalışıyor. Plus olmayan versiyon gibi, 144Hz ekranları destekliyor. Bununla birlikte, Adreno 650 grafik işlemci biriminde saat hızı arttığından oyunlar da yüzde 10 daha yüksek performansta çalışacak. Başka bir donanım değişikliği de FastConnect 6900'e geçiş. Bu, 3.2Gbps'e kadar hız ve 3ms'nin altında gecikme sağlayan, 6GHz bandında çalışan en yeni WiFi 6E desteği sağlıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2 bağlantısını getiriyor. İşlemci hala global 5G bağlantısını (hem 6GHz altı hem de mmWave) sağlamak için harici X55 modem kullanıyor. Görüntü Sinyali İşleme Birimi (ISP) ve Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) aynı kalıyor (Spectra 480 ve Hexagon 698). Yapay zeka tarafından kontrol edilen Hızlı Şarj 4.0+ (Quick Charge 4.0+) yerini koruyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemcili Telefonlar

Peki, Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk telefonlar hangileri olacak? İki oyun telefonunun Snapdragon 865 Plus işlemci ile geleceği onaylandı. Biri ASUS Rog Phone 3, diğeri Lenovo Legion. Legion, bu ay duyurulacak, ROG Phone'nun 22 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor. Tabii ki başka akıllı telefon üreticileri de Snapdragon 865+'ı amiral gemisi telefonlarına dahil edecektir.

Kaynak: Tamindir

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