Qualcomm, Giriş Seviye Akıllı Telefonları İhya Edecek Snapdragon 215'i Duyurdu

Akıllı telefon sektörünün üst limiti iyiden iyiye yükseldi. Teknoloji üreticileri artık sadece oyun odaklı akıllı telefonlar bile üretmeye başladılar. Ancak üst düzey akıllı telefonlarda kullanılan donanımların pahalılığı, telefonların fiyatlarını da ciddi anlamda yukarı çekiyor.

Akıllı telefon için işlemciler üreten Qualcomm ise, duyurduğu yeni işlemcisi Snapdragon 215 ile uygun fiyatlı akıllı telefonlara pek çok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

Qualcomm'un duyurduğu yeni işlemci, uygun fiyatlı telefonlara pek çok modern özelliğin entegre edilebilmesi için tasarlandı. Bu işlemcinin teknik detaylarına yakından bakacak olursak; her şeyden önce bu işlemcinin sahip olduğu 64 bit mimari, benzerlerine oranla yüzde 50 daha hızlı çalışıyor. Bu da kullanıcıların deneyimlerini iyileştiren önemli bir özellik.

Ayrıca bu işlemci, daha uzun ekranlı telefonların üretilmesine olanak sağlıyor. 19.9'a 9 en boy oranını destekleyen Snapdragon 215, HD+ (1.560 x 720 piksel) çözünürlüğü destekliyor ve bu da akıllı telefonlardan daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilmesi anlamına geliyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Snapdragon 215, uygun fiyatlı telefonların daha iyi bir kamera performansı sunmasına olanak sağlıyor. İşlemcinin sahip olduğu özellikler sayesinde portre fotoğraf çekimleri için geliştirilmiş olan kameralar eşleştirilebiliyor ve 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla 1080p video ve fotoğraf çekimleri yapılabiliyor.

Bu işlemcinin bünyesinde bir de Adreno 308 GPU bulunuyor. Bu da hem oyun hem de videolar için daha kaliteli bir görüntü anlamına geliyor. Bu işlemcinin geliştirilmiş GPU sistemi, benzerlerine oranla yüzde 28 daha iyi performans sunuyor.

Snapdragon 215'in özellikleri sadece görselliğe yoğunlaşmış durumda değil. Bu işlemcinin sahip olduğu batarya optimizasyonu teknolojisi, özel bir dijital sinyal işlemcisi içeriyor. Bu sistem, akıllı telefonların kullanım sürelerini ciddi anlamda artırıyor. Hatta Qualcomm'dan yapılan açıklamalara göre harita gibi gücü fazlasıyla tüketen uygulamalar kullanıldığında bile bu işlemcinin kullanıldığı telefonlar, kullanıcılar için yeterli batarya süresini karşılayabilecekler. Ayrıca bu işlemcinin kullanıldığı bir akıllı telefon, yaklaşık 5 gün boyunca şarkı dinlemek için kullanılabilecek.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Snapdragon 215 işlemciler, 4G bağlantı desteğine ve çift SIM özelliğine de sahip. Bu işlemcinin sahip olduğu bir akıllı telefon 150 Mbps'ye kadar 4G bağlantı indirme hızına, 433 Mbps'ye kadar da Wi-Fi indirme hızına ulaşabiliyor.

Uygun fiyatlı akıllı telefonlara hitap eden bu işlemcinin şimdilik hangi modellerde kullanılacağı bilinmiyor. Ancak bu işlemci ile Qualcomm'un uygun fiyatlı telefonlarda tercih edileceği kesin. İlerleyen dönemlerde bu işlemcinin kullanıldığı akıllı telefonların sıkça tanıtılacağını söylemek mümkün görünüyor.