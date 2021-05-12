QuakeCon 2021 etkinliği bu yaz dijital olarak geri dönüyor! Bethesda Softworks yeni oyunları neler olacak?

Bethesda Softworks, bu sene dijital olarak düzenleyeceği QuakeCon 2021 etkinliği için net tarihi duyurdu. Bethesda etkinlikle ilgili hangi açıklamalarda bulundu? QuakeCon 2021'de hangi oyunlar tanıtılacak? İşte detaylar!

QuakeCon, 2021'de dijital bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bethesda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl da etkinliği dijital olarak düzenleyecek. Bethesda, QuakeCon 2021 etkinliğinin 19-21 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Resmi QuakeCon sitesinde etkinlikle ilgili yayınlanan bir açıklamada Bethesda Softworks, "QuakeCon ailesiyle birlikte Dallas'a dönmek için sabırsızlanıyoruz ancak personelimizin, gönüllülerimizin ve topluluğumuzun güvenliği adına QuakeCon bu yıl da sadece dijital olarak gerçekleşecek." diye belirtti.

Bu yıl etkinlikte neler olacağına dair detaylı açıklamalar yapılmasa da, Microsoft'un Bethesda ve ana şirket ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın almasından sonra beklentilerin oldukça büyüdüğü söylenebilir. Microsoft ve ZeniMax'ın id Software dahil birçok stüdyosu sonraki planlarını duyurmakta sessiz kaldı.

Tek bildiğimiz, Bethesda'nın hala Starfield'da sıkı çalıştığı, Arkane ve Tango Gameworks'ün sırasıyla Deathloop ve Ghostwire: Tokyo üzerinde çalıştığı.

Canlı yayın programları, bağış toplama etkinlikleri, hediyeler ve daha fazlasıyla ilgili detaylar Haziran ayında paylaşılacak.