QuakeCon 2021 etkinliği bu yaz dijital olarak geri dönüyor! Bethesda Softworks yeni oyunları neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

QuakeCon 2021 etkinliği bu yaz dijital olarak geri dönüyor! Bethesda Softworks yeni oyunları neler olacak?

QuakeCon 2021 etkinliği bu yaz dijital olarak geri dönüyor! Bethesda Softworks yeni oyunları neler olacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bethesda Softworks, bu sene dijital olarak düzenleyeceği QuakeCon 2021 etkinliği için net tarihi duyurdu. Bethesda etkinlikle ilgili hangi açıklamalarda bulundu? QuakeCon 2021'de hangi oyunlar tanıtılacak? İşte detaylar!

QuakeCon, 2021'de dijital bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bethesda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl da etkinliği dijital olarak düzenleyecek. Bethesda, QuakeCon 2021 etkinliğinin 19-21 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Resmi QuakeCon sitesinde etkinlikle ilgili yayınlanan bir açıklamada Bethesda Softworks, "QuakeCon ailesiyle birlikte Dallas'a dönmek için sabırsızlanıyoruz ancak personelimizin, gönüllülerimizin ve topluluğumuzun güvenliği adına QuakeCon bu yıl da sadece dijital olarak gerçekleşecek." diye belirtti.

Bu yıl etkinlikte neler olacağına dair detaylı açıklamalar yapılmasa da, Microsoft'un Bethesda ve ana şirket ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın almasından sonra beklentilerin oldukça büyüdüğü söylenebilir. Microsoft ve ZeniMax'ın id Software dahil birçok stüdyosu sonraki planlarını duyurmakta sessiz kaldı.

Tek bildiğimiz, Bethesda'nın hala Starfield'da sıkı çalıştığı, Arkane ve Tango Gameworks'ün sırasıyla Deathloop ve Ghostwire: Tokyo üzerinde çalıştığı.

Canlı yayın programları, bağış toplama etkinlikleri, hediyeler ve daha fazlasıyla ilgili detaylar Haziran ayında paylaşılacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: QuakeCon 2021 etkinliği bu yaz dijital olarak geri dönüyor! Bethesda Softworks yeni oyunları neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:17:54. #1.15#

title