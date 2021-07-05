Quake Champions'da Nostaljik Harita
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Quake Champions'da Nostaljik Harita

Quake Champions'da Nostaljik Harita
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Quake 25 yaşına giriyor ve bu nedenle Quake Champions, Yaz 2021 güncellemelerinde "geçmişten bir roket patlaması" ile kutluyor.

Quake 25 yaşına giriyor ve bu nedenle Quake Champions, Yaz 2021 güncellemelerinde "geçmişten bir roket patlaması" ile . Bir dizi eski silah özelleştirmesinin yanı sıra güncelleme, orijinal 1996 Quake çok oyunculu haritalarından birinin eklenmesini görüyor: The Dark Zone.

Bu, çocukken orijinal Quake çok oyunculu oynayan birinin direkt olarak hatırlayacağı bir harita olacak gibi duruyor. Doğrudan aynı harita gibi gözükmese de versiyonu çok daha akıcı aydınlatmaya ve gerçekten parlayan portallara sahip. Yine de inanılmaz derecede bloklu görünüyor, ki bu en önemli şey.

PcGamer'dan Wes Fenlon yazdığı bir makalede neden orijinal Quake'i "3D nişancı oyunların taslağı" olarak oynamanız gerektiğine ve bolca bilgelik sunan bir oyun oynamanız gerektiğine bir

"Bugünlerde diğer oyunlar pek sıcak görünmüyor ve fantezi ortamı yaklaşık bir çocuğun cosplay için cübbesini ve büyücü şapkasını giymesi kadar derin. Yine de birkaç seviye oynayın ve Dusk gibi geri tepme nişancılarının neden Quake'in seviye tasarımı okuluna geri dönmek için 20 yıllık ilerlemeyi atladığını anlayacaksınız. Bu oyun silahlarla birlikte sürükleyici bir ders kitabı gibi."

Retro harita ve eski silah görünümlerinin (Tribolt, Süper Çivi Tabancası ve Railgun için) yanı sıra, güncelleme ayrıca bir dizi HUD ve ses seçeneğinin yanı sıra geliştirilmiş hile karşıtı önlemleri de iyileştiriyor. Quake Champions'taki yeniliklerin tam dökümünü Quake okuyabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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