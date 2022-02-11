Quad İttifakı, Myanmar'da "şiddete son verilmesi" çağrısı yaptı

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanları, "Quad İttifakı"nın koordinasyonu için bir araya geldikleri zirvede, askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Ani News'te yer alan habere göre, 4 ülkenin Dışişleri Bakanları, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Quad Bakanlar Zirvesinde iş birliği konularını ele aldı.

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, bakanlar, Myanmar'daki krizle ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, ülkede artan şiddetin sona ermesi, yabancılar da dahil olmak üzere keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Myanmar'daki askeri rejimin hızla demokrasi yoluna dönmesine dair çağrıda bulunulan açıklamada, "Güneydoğu Asya İşbirliği Örgütü'nün (ASEAN) Myanmar'da çözüm arama çabalarına desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Quad İttifakı ülkeleri, ayrıca, Kuzey Kore'nin son dönemde sıklıkla yaptığı balistik füze testlerini kınayarak, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile tutarlı bir şekilde tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına olan bağlılıklarını teyit ettiklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, 4 ülkenin ASEAN'a da destek vermeye devam edeceği kaydedildi.