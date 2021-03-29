Qua halka arz ne zaman? Qua Granite halka arz kodu nedir? Qua halka arz oransal mı, eşit mi?

Halka arz için SPK'ya başvuru yapan Qua Granite'nın başvurusu onaylandı. Borsa İstanbul'da Qua Granite'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar halka arz tarihini araştırırken şirketten açıklama geldi. Peki, Qua halka arz ne zaman? Qua Granite halka arz kodu nedir? Qua halka arz oransal mı, eşit mi?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından, Qua Granite'in halka arzı 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Qua Granite'in daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihihalka arz işlemlerindeki yoğunluktan dolayı Borsa İstanbul tarafından ertelendi.

Buna göre, Qua Granite'in halka arz tarihi 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edildi.

Talep Toplama yerine Borsa'da Satış yöntemi uygulanacak

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa'da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak. Halka arzda Qua Granit'in sermayesi 105 milyon TL'den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL'ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL'si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.

Diğer ayrıntılar geldikçe haberimizde yer alacak....