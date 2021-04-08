Qua Granite yarın borsada işlem görmeye başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Qua Granite yarın borsada işlem görmeye başlayacak

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi
Qua Granite yarın borsada işlem görmeye başlayacak

Türkiye'de yatırımcı sayısı açısından en yüksek katılımlı halka arz olan Qua Granite, yarın borsada işlem görmeye başlıyor.

Türkiye'de yatırımcı sayısı açısından en yüksek katılımlı halka arz olan Qua Granite, yarın borsada işlem görmeye başlıyor.

Qua Granite'den yapılan açıklamaya göre, halka arzında yatırımcı sayısı açısından Borsa İstanbul (BİST) tarihinin rekorunu kıran şirket hisseleri, yarın düzenlenecek gong töreninin ardından son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak BİST Yıldız Pazar'da 16,46 TL fiyat ve "QUAGR" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halihazırda devam eden kapasite artırım yatırımını tamamlayıp daha da kurumsal bir yapıyla hem iç hem de ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan'da Borsa'da Satış yöntemi ile gerçekleşti. Büyüklüğü 395 milyon TL olan halka arzda satılan toplam 24 milyon adet payın 15 milyon adeti sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon adedi de ortak satışı şeklinde gerçekleşti. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.

Halka arz fiyatının 16,46 TL olduğu halka arza, 139.132.288 adet karşılığı 2,3 milyar TL'lik talep geldi. Böylelikle Borsa'da Satış yöntemiyle yapılan halka arzlar içerisindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldı. Toplam 846.353 yatırımcı sayısı ile tüm zamanların en yüksek rakamı gerçekleşirken, dağıtım yöntemi itibarıyla da özünde sermayenin tabana yayılması olan halka arz kavramının en iyi örneklerinden biri olarak BİST tarihine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Burak Deniz Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Qua Granite yarın borsada işlem görmeye başlayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:33:01. #1.15#
title