Qua Granite'in kısa vadeli ulusal kredi notu "A1+" olarak belirlendi

Ulusal Kredi Derecelendirme kuruluşu SAHA, 26 Nisan tarihli derecelendirme raporunda, Qua Granite'in kredi notunu, kısa dönem ulusal kredi notunun en yüksek seviyesi olan "A1+" olarak belirledi.

Ulusal Kredi Derecelendirme kuruluşu SAHA, 26 Nisan tarihli derecelendirme raporunda, Qua Granite'in kredi notunu, kısa dönem ulusal kredi notunun en yüksek seviyesi olan "A1+" olarak belirledi.

Şirket açıklamasına göre, 2016 yılından itibaren üretimini Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 232 bin 965 metrekare açık, 79 bin 630 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdüren Qua Granite, yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi olarak öne çıkıyor. Qua Granite payları, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak "QUAGR" koduyla 9 Nisan'dan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Qua Granit, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknoloji üretim hattı sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarda rekabet ederek satışlarını her yıl katlayarak artırıyor. Şirket üretim kapasitesini artırma için yatırımlara devam ediyor. Bu kapsamda Qua Granite, mevcut 2 hatta 11 milyon metrekare olan üretim kapasitesine, 22,5 milyon metrekare üretim kapasiteli 3 yeni hattı ekleyerek 33,5 milyon metrekareye yükseltecek. 2 hattın Eylül 2021'de son hattın Ocak 2022 yılında devreye girmesi planlanıyor.

60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Qua Granit, satış gelirlerinin yüzde 53'ünü ihracat gelirlerinden oluşturuyor. Şirketin üretim tesislerinin hammadde kaynakları ve limanlara stratejik yakınlık gözetilerek Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş olması da kredi notu açısından olumlu bulundu.

Ulusal Kredi Derecelendirme kuruluşu SAHA, 26 Nisan 2021 tarihli derecelendirme raporunda, Qua Granite'in kredi notunu, kısa dönem ulusal kredi notunun en yüksek seviyesi olan A1+ olarak belirledi. Şirketin uzun vadeli kredi notu ise (TR) AA- olarak açıklandı. Öte yandan, Qua Granit'in sektördeki konumu, know-how ve yurt içi ve yurt dışı pazardaki faaliyetleri gibi faktörler de dikkate alınarak şirketin kısa ve uzun vadeli görünümleri "Stabil" olarak belirlendi.

Uzun vadeli kredi derecelendirme notları, 1 yıl üzeri orta ve uzun vadeye ilişkin mevcut görüşü yansıtmakta, kısa vadeli kredi derecelendirme notu ise 1 yıla kadar olan süreye ilişkin görüşü ifade etmektedir. Uzun vadeli kredi derecelendirme notları, en yüksek kaliteyi gösteren AAA'dan başlayıp en düşük kalite (temerrüt) olan D'ye kadar verilmektedir. AA ve CCC kategorileri arasında nispi ayrımı daha ayrıntılı yapabilmek için artı (+) ve eksi (-) işaretleri kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık