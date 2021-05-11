Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı

Türkiye'nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden Qua Granite'nin, ilk çeyrek net karı 6,8 kat artışla 45,6 milyon TL oldu.

Türkiye'nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden Qua Granite'nin, ilk çeyrek net karı 6,8 kat artışla 45,6 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qua Granite ve bağlı ortaklığının konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 64 artışla 202,4 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 195 artarak 72,5 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 35,8 oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 20,0 seviyesinde bulunuyordu. Şirket ilk çeyrek boyunca yaşanan elverişsiz kur hareketlerine rağmen, net karını 6,8 kat artırarak 45,6 milyon TL'ye ulaştırma başarısını gösterdi. Bu sonuçlarla şirket, kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede en yüksek satış hasılatına, faaliyet ve net karına ulaştı.

İhracat gelirleri yüzde 44 arttı

Qua Granite, 60'dan fazla ülkeye ticaret yaparken, yurt dışına satışlardan 98,4 milyon TL gelir elde etti. Şirket, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ihracat gelirlerini yüzde 44 artırdı.

İhracat gelirlerinin net satış gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 49 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte üretim ve satış miktarını da artırmayı sürdüren Qua Granite, yılın ilk üç ayında teknik granit üretim ve üretimden satış miktarını geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 29,7 ve yüzde 28,5 artırarak, 2 bin 841 bin metrekare üretim ve 2 bin 797 bin metrekare satış gerçekleştirerek son beş yılın en yüksek performansına da imza attı.

"Mevcut kapasitemizi 3 kat artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, "Yılın ilk çeyreğinde, tüm operasyonel ve finansal göstergeler açısından rekorlar kırdığımız, çift haneli gelir büyümesi ve güçlü karlılığımızın devam ettiği başarılı bir dönem oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın ortamında alınan hızlı ve etkin önlemler, yüksek karlılık, ihtiyatlı yatırım harcaması ve sıkı işletme sermayesi yönetimiyle birlikte güçlü serbest nakit akımı yaratmaya devam ettiklerini belirten Ercan, olası tedarik sıkıntılarına önlem olarak, ham madde stoklarını artırdıklarını ve olası tahsilat gecikmeleri için nakit ve nakit benzeri pozisyonunu ilk çeyrekte 28 milyon TL olarak koruduklarını bildirdi.

Ercan, mevcut kapasitenin 3 kat artırılmasına dönük olarak aldıkları teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları planladıkları çerçeve ve zamanlamada tüm hızıyla ilerlediğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol