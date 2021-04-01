Qua Granit halka arz hangi bankalarda var? Qua Granit halka arz kodu nedir? Qua Granit turizm halka arz saatleri

Halka arz için SPK'ya başvuru yapan Qua Granite'nın başvurusu onaylandı. Borsa İstanbul'da Qua Granite'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar halka arz tarihini araştırırken şirketten açıklama geldi. Peki, Qua Granit halka arz hangi bankalarda var? Qua Granit halka arz kodu nedir? Qua Granit turizm halka arz saatleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından, Qua Granite'in halka arzı 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Qua Granite'in daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihi halka arz işlemlerindeki yoğunluktan dolayı Borsa İstanbul tarafından ertelendi.

Buna göre, Qua Granite'in halka arz tarihi 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edildi.

QUA Granite Halka Arz Oluyor

#QUAGR.HE pay kodu ile

Qua Granite payları (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa'da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00'e kadar iletilmesi gerekmekte. 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi QUAGR.HE koduna 16,46 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan Salı saat 13:00'e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır.

Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri QUAGR.HE payına gönderebilecekler.

Talep toplama yöntemindeki gibi talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler bu halka arz yapısında yoktur.