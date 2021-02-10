Qtum (qtum) Coin nedir, nasıl alınır? Qtum Coin yorum ve grafiği!

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), Polkadot (DOT),Qtum (qtum) ve Ripple (XRP) arasında yaşanıyor. Peki, Qtum (qtum) Coin nedir, nasıl alınır? Qtum Coin yorum ve grafiği!

Qtum (qtum) Nedir?



Qtum, merkezi Singapur'da olan ve Qtum Vakfı tarafınca tasarlanan açık kaynak kodlu bir blok zincir projesine verilen isimdir. Qtum, blok zincir altyapısını kullanan bir uygulama platformudur.

Bitcoin Core ve Ethereum sanal cihazları üstünde oluşturulan özel bir algoritma ile oluşan Qtum, devamlı olarak çalışan, modüler, süratli ve son derece güvenilir şekilde dizayn edilmiştir. Qtum, yerel olmayan çeşitli ve entegre bir yapıya sahip iş dünyası ve reel dünya arasındaki yapıyla uyumludur.

Merkezi Olmayan Uygulamalar

Bitcoin Core altyapısını geliştirip düzenleyen ve Ethereum sanal cihazının uyumlu bir güncellemesiyle birlikte kullanan Qtum, Bitcoin'in aralıksız blok zincirinin güvenilir bir yapıda olmasını akıllı sözleşmeler ile sağlanmakta olan sonsuz olanaklarla birleştirmektedir.

Qtum Coin yorum ve grafiği!



Coinmarketcap.ccm'dan alınmıştır.

Qtum'un İşlevi

Qtum için kısaca Bitcoin ile Ethereum'un karışımı diyebiliriz. Bu nedenle Qtum, Ethereum'daki gibi sahibi olduğu altyapı üzerinde uygulamaların düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Qtum'u tasarlayanların yaptığı açıklamada, iki amaçlarının olduğunu ve bu amaçların çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu amaçlardan ilki, Ethereum'un altyapısı ile çalışmakta olan uygulamalarında Qtum'un altyapısı ile uyumlu bir şekilde olması. Bunu başarmak için nasıl bir çalışma yapacakları ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Sadece en önemli iki amaçtan biri olduğunu söylemişlerdir. İkinci amaçları ise likiditedir. Yani ellerinde bulunan değerlerin mümkün olabilecek en hızlı seviyede paraya çevrilmesidir.

Qtum, yaptığı bir başka açıklamada iş dünyasından bahsetmektedir. Bu açıklama Qtum'un Bitcoin ile olan benzerliğinin de kanıtıdır. Açıklamada işin ekonomik boyutu dile getirilmiştir. Qtum kendilerine yatırım yapan kişilerin çıkarlarını korumak ve kendilerini diğer kripto para birimlerinden farklı olarak, nakit değer üzerinden sağlayacaklarını belirtmiştir.

Qtum Coin Kaç Dolar?

16.01.2018 tarihi itibariyle Qtum'un değeri 54,83 dolardır. İşlem hacmi 1,7 milyar dolar ve piyasa değeri ise 4 milyar doların üzerindedir.