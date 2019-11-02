"QRAS" Showroom'unda Yeni Nesil Kahve Workshop'u

02.11.2019 09:05

Özgür kadınlar için abartısız elbiseler tasarlayan Qras, açıldığından bu yana birbirinden özgün konseptli Workshop'lar düzenlemeye devam ediyor. Qras'ın bu etkinliğinde yeni nesil kahve temalı Workshop'u ile misafirlerini ağırladı. Sponsorluğunu The Mill Coffee'nin üstlendiği bu keyifli buluşmada kahve lezzetinin geldiği son noktanın detayları konuşuldu. Davetliler, hem kahvenin tarihini öğrendiler hem de yeni nesil kahve yapımını bire bir deneyimlediler.

KAHVE'NİN ZAMAN YOLCULUĞU

The Mill Coffee sponsorluğunda gerçekleştirilen 3. Nesil Kahveler Workshop'una, davetlilerin dışında davetiye kazanmak için Qras takipçileri tarafından yoğun ilgi gören Workshop'ta kahve severler adeta kahveyi yeniden keşfetti. Sümeyra Teymur'un mentorlüğünde misafirlere 3. nesil kahvelerin zaman yolculuğu aktarıldı.

LEZZETİN BAŞLANGICI: 1. NESİL

1. nesil, 2. nesil ve 3. nesil kahveler hakkında detaylı bilgiler veren Teymur, "3. nesil gelene kadar 1. nesil ve 2. nesil kahvelerden söz etmek istiyorum. 1. Nesil kahveler 1800'lü yılların sonunda yaygınlaşan suya atıldığında çözülen kahvelerdir. Yani tüketici kahvenin çekirdeğini görmeden kahveyi tüketmiş oluyor. Bu şekilde tüketici gerçek kahve içmeden kahve tüketmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

KAHVE LEZZETİ FORM DEĞİŞTİRDİ: 2. NESİL

Sümeyra Teymur'un anlatımıyla keyifli şekilde geçen Workshop'ta davetlilerin kahveye bakış açısı değişti. 1. nesil kahveler hakkında bilgi verdikten sonra 2. Nesil kahveleri yorumlayan Teymur, "2. nesil kahveler ise kahve zinciri mağazaların yaptığı espresso türü kahvelerdir. Çeşitli isimlerle caddelerde görebildiğimiz bu kahveler 1950-60'lardan itibaren hayatımıza girmiştir ve 2. nesil kahveler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür kahvelerin özü espressodur. Espreesso, çok ince şekilde öğütülmüş kahve tozunun içinden basınçlı su geçirerek yapılan kahve türüdür. Su ile seyreltildiğinde Americano, süt ilave edildiğinde Latte, süt ve süt köpüğü ilavesi ile Cappuccino elde edilir. Espressoya süt ve biraz çikolata şurubu eklendiğinde ise Mocha olur. Yani kahve zinciri mağazalarda satılan ürünler espresso ile diğer malzemelerin belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilir." dedi.

KAHVE YENİ KİMLİK KAZANDI: 3. NESİL KAHVE

Keyifli bir ortamda devam eden 3. Nesil Kahveler Workshop'u, Sümeyra Teymur'un açıklamaları ile davetlilere keyifli anlar yaşattı. Açıklamalarının son bölümünde 3. nesil kahveler hakkında açıklayıcı ifadeler kullanan Sümeyra Teymur, "3. Nesil kahvelerde kahvenin çekirdeğinin nereden geldiği, kahve ağacının etrafında hangi ağaçların olduğu, hangi şartlar altında toplandığı, hangi şartlar altında kurutulduğu, ne kadar kavrulduğu, ne kadar öğütüldüğü ve diğer tüm faktörlerin hepsi çok önemlidir. Çünkü bu faktörlerin hepsi kahvenin tadına belirli oranlarda etki ediyor. Yani 3. nesil kahveler, kahvenin artık bir kültür haline gelmesini sağlamış oldu. Kahvenin çekirdek büyüklüğünden, kahve toplanma zamanı, kurutulma zamanı, kavrulma zamanı, öğütülme zamanı gibi detayların hepsi önemli bilgilerdir. Sebebi kahvede ekstra bir işlem ya da ilave malzemeler kullanılmadığı için sadece kendi özelliği ile demlenmesidir. Direkt olarak ham şekilde kahve içildiği için kahve tadının karakteristik değerleri önem kazanıyor. Bu şekilde kahve 3. nesil kimliğe kavuşarak başlı başına bir kültür haline geliyor." sözlerini kullandı.

DAVETLİLER 3. NESİL KAHVE DENEYİMİ YAŞADI

3. Nesil Kahveler Workshop'unda yapılan açıklamalar sonrası davetliler büyük bir keyifle kahve demleme deneyimini yaşadı. Misafirlerin soru cevap ve aktivitelerle sürece dahil olduğu deneyimde Sümeyra Teymur'un anlatımı ile 3. nesil kahve demleme uygulaması yapıldı. Demleme için gerekli malzemeler tanıtılıp kahve demleme usülü detaylıca gösterildi.

3. Nesil Kahveler Workshop'u sonrası davetliler kahveye bakışlarının değiştiğini ve kahve demleme konusunda artık yeni yöntemi uygulayacaklarını ifade ettiler.

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