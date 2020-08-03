QRAS, karanlıkları aydınlığa kavuşturmak için kolları sıvadı!
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QRAS, karanlıkları aydınlığa kavuşturmak için kolları sıvadı!

Görmeyen ve az gören çocukları doğumlarından, eğitimleri tamamlanana kadar her alanda yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek için gerekli desteği sağlayan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne destek veren QRAS, özel tasarım çantalarla karanlıkları aydınlığa kavuşturuyor.

QRAS, karanlıkları aydınlığa kavuşturmak için kolları sıvadı!
03.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:20

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin öğretmenleri ve psikologları tarafından tasarlanan özel tasarım çantalar, QRAS ile sizlerle buluşuyor. QRAS'ın sosyal sorumluk projesine destek olarak miniklerin dünyasını aydınlatabilir, geleceğe umutla bakmasını sağlayabilirsiniz.

PARILTILI ÇANTALAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYOR

Bebeklikten eğitimlerinin sonuna kadar görme engelli çocuklara eğitim desteği veren Türkiye'de ilk ve tek kurumu olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, "Parıltılı Çantalar" projesi ile sizlerden destek bekliyor. Dernek öğretmenlerinin tasarımı olan çantaları sizlerle buluşturmak isteyen QRAS, bu anlamlı projeye destek oluyor; miniklerimizin dünyasını aydınlatmada ön ayak oluyor. Sizler de miniklerimizin dünyasına bir ışık yakmak, önlerinde pırıltılı bir yol çizmek istiyorsanız parıltılı çantalardan alarak projeye destek olabilirisiniz.

ÖZEL TASARIM ÇANTALAR SİZİ BEKLİYOR

Miniklerimizin dünyasını aydınlatmak için satın alacağınız parıltılı çantalar, hem anlamlı hem de çok şık. Baston Desen Kadın Kol Çantası, Göz Desen Kadın Kol Çantası ve Saat Desen Kadın Kol Çantası seçenekleri olan parıltılı çantalar arasından dilediğiniz seçeneği tercih edebilirsiniz.

Çantalar, gabardin kumaştır. Taşıma kapasitesi 6 kg'dır. Bahar ve yaz ayları için kullanışlıdır.

"Saat kaç?" tasarımında Latin ve görme engelli bireylerin kullandığı kabartma Braille alfabeleri bir arada kullanılmıştır.

Baston deseni, görme engelli bireylerin görüntüsünden ilham alarak minimal bir şekilde tasarlanmıştır.

"Uçuşan Göz" tasarımında karahindiba ile iris arasında benzeşim kurulup, karahindibadan uçuşan polen taneciklerinden görme engelli bireylerin kullandığı kabartma Braille Alfabesi ile Parıltı adı oluşturulmuştur.

GELİRLER DERNEĞE BAĞIŞLANACAK

Derneğin öğretmenleri ve psikologları tarafından tasarlanan bu çantanın satışından elde edilen gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği kurumuna bağışlanacaktır.

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ HAKKINDA

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin amacı; görmeyen ve az gören çocukların doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana kadar olan süreçte, onları yaşıtları ile aynı seviyeye getirerek kendi potansiyellerini mümkün olan en üst düzeyde tamamlayana kadar donatmak ve kendi başına hareket eden bağımsız, çevreye uyumlu, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlamaktır.

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