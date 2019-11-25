QRAS elbiseleri yeni sezon elbise modelleri ile tesettür giyim alanında çığır açacak!

25.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:19

MAVİ ABAYA

Sadece elbise olmadığını söylemiştik, işte mavi – siyah renklerden oluşan bir abaya. Tesettür giyim de önemli bir yere sahip olan abaya, genellikle siyah olsa da son dönemde farklı renklerini de görmek mümkün. QRAS'ın kendi yorumuyla baştan yarattığı yeni moda abaya tercihe göre spor, şık kullanılabilir.

BEJ YAKA DETAYLI PİLİKAŞE ELBİSE

Uzun elbiseler, geçmişi bugüne taşıyan unsurları içinde barındırıyor. Pilikaşe detaylı elbise günlük giyim için olduğu kadar özel bir günde de tercih edilebilir.

RUSTİK ELBİSE

Son yılların en popüler moda akımı rustik elbiseler ve rustik bluzlerdir. Köy havasını kumaşlara işleyen rustik akımı QRAS dokunuşuyla yeniden vitrinlerde yer alıyor. Petrol mavisi kumaştan üretilen vintage esintili rustik elbise, davet elbisesi olarak kullanılabilir.

TURUNCU PİNAFORE ELBİSE

Sonbahar – kış aylarını yeni sezonun en sıcak kadife elbisesiyle geçirin! Büyük cep detaylı pinafore elbise, fraklı tonlarla kombinleyerek giyilebilir. Jile elbise farklı renk seçenekleri ile QRAS yeni sezon elbise modelleri arasında…

EKOSE DESEN TULUM

Farklı parçaların bir araya gelmesiyle oluşturulan tulum modeli kadınları, günlük tarzdan çıkaracak cinsten! Tesettür tulum olarak da kullanılabilecek tasarımda ekose desen ve slopet detay en dikkat çeken özellikleri arasında.

EKOSE DESEN JİLE

80'li yıllarda ortaya çıkan ve 90'lı yıllara kadar tazeliğini koruyan ekose desenler kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. QRAS ise ekose kumaşı hem jile elbise hem de etek olarak kadınların beğenisine sundu.

LACİVERT ÇİFT YAKALI ELBİSE

QRAS, her dönemi kadınların ayağına getiriyor, ancak modernizmle harmanlayarak. İşte, minimalist çizgilerin hakim olduğu çift yakalı Rönesans havasını barındıran uzun elbise modeli.

YEŞİL AKUSTİK ELBİSE

Rengi ile iç ısıtan Yeşil Akustik Elbise, tam bir gece elbisesi! Omuzlarından başlayan fırfır detayları, dantel kumaşı ile büyük uyum içerisinde. Zarafeti ile tesettür elbise modasını başka bir boyuta taşıyor.

NEDEN QRAS?

QRAS, daha birçok renk ve desende kusursuz tasarımlarıyla yeni sezonda da kadınların vazgeçilmezleri arasına girecek. Çünkü QRAS; rahatını önemseyen ve aynı zamanda şık görünmek isteyen kadınlar için günlük elbiseler, şıklığı, gösterişi önemseyenler için minimal dokunuşlarla modern tasarımlar yaratıyor. Tasarımlar, sadece görünümü ile değil ince düşünülmüş olması bakımından anne ve ev kadınlarını cezbediyor. Uzun elbiselerde yer alan ayrıntıların birçoğu ise annelerin ve ev kadınlarının işlerini kolaylaştırmak için bulunuyor.

Özellikle tesettür giyimde abaya gibi vazgeçilmez parçalara da kendi yorumunu katarak onları tasarım harikasına dönüştürüyor.