Qras, 2019- 2020 Sonbahar - Kış koleksiyonunu tanıttı

06.09.2019 15:05

2019 - 2020 Sonbahar - Kış Koleksiyonunda Vintage giyim tarzını Modest Kadınına uyarlayan Qras, yeni sezon koleksiyonunu Bomonti'deki Showroom'unda düzenlediği lansmanla tanıttı. Davetin ev sahipliğini Qras kurucu ortakları Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya yaptı.

Qras ile Vintage - Romantik bir kışa hazır olun

Qras, 60'ların, 70'lerin ve 90'ların nostaljisini sıcak ve sofistike katmanlarla harmanlayan yeni koleksiyonunu ''Minimal and Modern Vintage Touches'' temasıyla hazırladı. Koleksiyonda vintage parçalar dantelle buluşurken, kalın doğal kumaşlar sizi sıcacık sarıp sarmalamak için özenle seçildi. Sonbahar renklerinden yola çıkarak hazırlanan koleksiyonda, toprak tonları, haki yeşil, kiremitler ve mavilerin en doğal tonları çokça kullanıldı. Bu koleksiyonla, hem iş hayatınızda hem de sosyal yaşantınızda fark yaratacaksınız.

Modada Rönesans Etkisi

Qras kurucu ortakları Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya; ''Yeni modern üretim yöntemlerini ve siluetlerini kullanarak günümüz için giysiler tasarlarken 60'lardan 90'lara her yıla vurgu yaptık. Romantik detaylar, danteller, rustik dokunuşlar, rönesans esintili yakalar koleksiyonumuzun öne çıkanları arasında. Elbiselerin dışında jile ve tulumlarla da çeşitlenen koleksiyonumuzdakalın ve doğal kumaşlar kullandık. Sıcacık şık bir kış sizleri bekliyor.'' diyerek Qras Sonbahar - Kış Koleksiyonu hakkında bilgi verdiler.

Qras Showroom'unda Vintage Ağırlama

Davetin ev sahipliğini Qras kurucu ortakları Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya yaparken, Dream More Event'in hazırladığı Vintage konseptindeki dekorasyon da misafirlerin ilgi odağı oldu. Qras Showroom'u lansmana özel dekorasyonuyla ikramlıklardaki ayrıntılarla vintage havayı her yerde yansıttı.

Hicran Kaya - Sümeyra Teymur

Bedia Teymur - Hicran Kaya - Fatma Erdem

Zeynep Aydın - Sümeyra Teymur - Bedia Teymur - Seyithan Teymur