Qnet Türkiye Yüzde 40 Büyüdü, Yeni Yatırımlar Yolda

Asya kökenli doğrudan satış şirketi QNET, Türkiye'de bu yıl sektörün de üstünde, yüzde 40 büyüme gösterdi. Yerel üretimle büyüme stratejisi izleyen marka, 2019 yılında bu oranın da üstüne çıkarak, Türkiye'den ihracatı arttırmayı hedefliyor.

QNET Türkiye, Rusya ve Orta Asya Bölge Müdürü Cem Geyik, Türkiye'de doğrudan satış sektörünün sürekli büyüme gösterdiğine değinerek şunları söyledi: "Dünya Doğrudan Satış Federasyonu'nun 2017 verilerine göre dünya doğrudan satış sektörünün global cirosu 190 milyar dolara ulaştı. Türkiye cirosu ise 762 milyon dolar seviyelerinde. 170 milyona yakın bağımsız üyenin çalıştığı sektör her yıl yüzde 6 büyüyor. Türkiye'de ise sektör yüzde 17 oranında büyüdü. Biz bu büyümenin de üstünde bir performans gösterdik" dedi.

"2019 yılında ihracata ve istihdama destek vereceğiz"

Cem Geyik, "QNET, Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'yi Türki Cumhuriyetler ve Rusya için bir lojistik üs olarak kullanıyor. 2019 yılında ülkemizde ürettiğimiz tüm ürünleri bu coğrafyaya ihraç etmeyi planlıyoruz. Ekonomideki daralmaya rağmen yatırım kararırımız sürecek, biz burada kalıcıyız. Hedef Türkiye'de sadece ürün satışıyla değil amaç; yeni girişimcileri desteklerken lokal anlamda da üretim yaparak hem döviz girdisi sağlamak hem de istihdama katkıda bulunmak" dedi.

Geyik, ürün portföylerine zeytinyağı ve küçük ev aletlerini 2019 yılında eklemeyi planladıklarını belirterek, tüm dünyada büyük otelleri bulunan grubun, Türkiye'de de turizm yatırımına yeşil ışık yaktığının altını çizdi. - İSTANBUL