QNET, Muse Creative Awards 2021'de 3 ödül kazandı

Doğrudan satış şirketi QNET, Uluslararası Pazarlama ve İletişim Ödül Platformu olan Muse Creative Awards'tan "yaratıcı mükemmelliği" teşvik eden 3 ödül birden kazandı.

Doğrudan satış şirketi QNET, Uluslararası Pazarlama ve İletişim Ödül Platformu olan Muse Creative Awards'tan "yaratıcı mükemmelliği" teşvik eden 3 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Asya'da e-ticaret tabanlı doğrudan satış şirketi olan QNET, 55 ülkeden çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı, Walmart, Dell Technologies ve McKinsey Global gibi dev markaların da dahil olduğu yaklaşık 4 bin katılımcı arasında MUSE Creative Awards 2021'de 3 ödüle birden layık görüldü.

Uluslararası Ödüller Birliği (IAA) tarafından düzenlenen ve kendi alanlarında mükemmelliği teşvik etme amacıyla çeşitli sektörlerden profesyonellere hitap eden MUSE Ödülleri'nde, şirket haberleri, ürün bilgileri ve başarı öykülerinin bulunduğu, QNET'in distribütörleri için iki yılda bir yayınlamış olduğu dijital dergi Aspire, "Yayın" kategorisinde Platin MUSE Ödülü'nü kazandı.

"Lifestyle Video" kategorisinde ise QNET'in "Bernhard H. Mayer Mirası ne anlama geliyor?" başlıklı videosu ödül aldı. Video, bu yıl 150. yıl dönümünü kutlayan QNET'in lüks İsviçre saat ve mücevher markası Bernhard H. Mayer'in arkasındaki öyküsünü anlatıyor.

"QNET ve Spor: Şampiyon Oluşturmanın Tarihi" başlıklı video ise "Spor Videosu" kategorisinde Gümüş MUSE Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNET Üst Yöneticisi (CEO) Malou Caluza, "Pazarlama ve yaratıcı ekibimizin QNET'te yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum. Bağımsız temsilcilerimiz ve ekibimiz geçen yıl inanılmaz derecede sıkı çalıştılar. Tüm sosyal kanallarımızda büyük bir artış yaşandı. Bu da topluluğumuzun onlara sunduğumuz içeriği ne kadar değerli bulduğunun da bir kanıtı. Bu sıkı çalışmanın ve yaratıcılığın bağımsız uzmanlar tarafından kabul edilip takdir edilmesinden heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol