Qnet'in 2021 yılı için radarında yeni ürün ve yeni üye ile büyüme var

Tüm dünyada 100'den fazla ülkede bağımsız temsilci ve müşterileri bulunan Asya merkezli doğrudan satış şirketi QNET, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye pazarında 2021 yılı için yol haritasını belirledi. Buna göre 2021'in ilk yarısını Covid-19 salgınının süreceği varsayımıyla planlayan şirket, gelecek yılı yeni ürün ve yeni üye ile büyüme odaklı geçirecek.

Bu yıl Türkiye'deki 10. yılını kutlayan Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketi QNET'in Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, 2021'i, yılın ilk yarısında pandemi koşullarının süreceği ihtimaliyle planladıklarını kaydederek "QNET Türkiye olarak salgının domine ettiği 2020'yi hem bağımsız temsilci hem ciro hem de ürün çeşitlerimizle büyüyerek geçirdik. Gelecek yıl da bu üç alanda büyümeye odaklı yol almaya devam edeceğiz" dedi.

QNET'in 100'den fazla ülkede bağımsız temsilcileri ve müşterileri bulunduğunu hatırlatan Cem Geyik, "Benim sorumluluğum dahilinde, Orta Asya ile Rusya'nın da dahil olduğu Türkiye'ye bağlı 20'ye yakın ülke bulunuyor. Bu geniş sorumluluk alanı, Türkiye'nin QNET içindeki ağırlığını artırabilmesi adına çok anlamlı. Biz de QNET Türkiye olarak, her yıl sektörün üzerinde büyüyerek ve markamızı her geçen yıl daha fazla insana ulaştırarak bu sorumluluğumuzun karşılığını veriyoruz" dedi. Cem Geyik, "QNET, faaliyetlerini 'Dünyaya değer katmak için kendini değiştir' mottosuyla sürdüren, çevreci, odağına hep insanı alan ve kurumsal sosyal sorumluluk kültürü gelişmiş bir şirket. Bu nedenle biz QNET'liler olarak gücümüzü, önce bu insan odaklı yaklaşımımızdan, sonra bu yaklaşımımızı birer yaşam felsefesine dönüştürebilmiş çalışanlarımızdan ve en sonra rakamlardan alıyoruz. Bu bakış açısıyla motivasyonu 'insan ve 'daha iyi bir dünya' olan şirketimizin, gelecek yıllarda da hızla büyümeye devam edeceğine ve büyüdükçe felsefesini daha çok insana eriştirme fırsatı bulacağına inancımız tam" diye konuştu.

Pandemide girişimci ve müşteri sayısı arttı

Pandemi sürecinin herhangi bir şekilde şirketlerini etkilemediğini vurgulayan Cem Geyik, "Aksine, QNET Türkiye olarak pandeminin ülkemizde ortaya çıktığı 2020 Mart ayında 100 bin'ler civarında girişimci ve müşteri sayımız vardı. Bu sayı, pandeminin etkisini sürdürdüğü Aralık ayına kadar 130 bini aştı. Düzenli olarak her hafta yaşadığımız bu artışı artık daha net görebiliyoruz" dedi. Geyik, şöyle devam etti: "Covid-19 salgınının etkili olduğu Mart ayından Aralık ayına kadar olan sürede satışlarımızı ise yüzde 50 ile saat, takı ve kişisel bakım, yüzde 31 ile ev ve yaşam, yüzde 18 ile tatil ve yüzde 1 ile de diğer ürün kategorilerinden sağladık. Satışlarımız pandemi sürecinden önce de kişisel bakım ürünleri ve saat ağırlıklıydı. Dolayısıyla müşterilerimiz açısından salgın nedeniyle bir tüketim alışkanlığı değişimi gözlemlemedik ama girişimci ve müşteri sayımızdaki artışı, ürünlerimizin kalitesine bağlamak için artık çok haklı bir sebebimiz oldu. Türkiye'de daha çok insan markamızla tanıştıkça, ürünlerimiz daha çok insan tarafından beğenilerek kullanıldıkça, QNET de büyüyor. 2021'de yılın ilk yarısında pandemi koşullarının süreceğini düşünüyoruz, planlamalarımızı da bu doğrultuda yaptık. Gelecek yıl da bu üç alanda büyümeye odaklı yol almaya devam edeceğiz."

Doğrudan satış sektörüne ilgi arttı

Doğrudan satış sektöründe 2020 yılında genel olarak girişimci sayısında bir artış yaşandığını da aktaran Cem Geyik, bu artışta, tüm dünyada pandemiden kaynaklanan ekonomik belirsizliklerin etkili olduğunu kaydetti. Geyik, şunları söyledi: "Bizim gibi dünyada birçok firma, seminerlerini, etkinliklerini, toplantılarını online'a taşıdı. Bu süreç hemen her iş kolunda benzer yaşandı. Sosyal hayata bağlı olarak ekonomik hayatın da kısıtlanmasıyla birlikte ise, insanlar doğrudan satış sektörüne kaymaya başladı ve sektörde girişimci sayısı arttı. Biz bu eğilimin, tüm dünyada 2021 yılında da süreceğini öngörüyoruz. Hiçbir yatırım gerektirmeden insanlara kendi işini kurma fırsatı veren bu sektörün önü, kendi patronu olmak isteyen gençlerin sayısının da zamanla artmasıyla, önümüzdeki süreçte oldukça açık görünüyor. Ayrıca dijitalleşme sürecinin pandemiyle birlikte daha da hız kazanmasıyla, dünyada çalışma koşullarında mesai kavramı olmaksızın, istenilen zaman diliminde iş yapmayı ifade eden GIG ekonomisi de hızla gelişiyor. Türkiye'de de bu alanda önümüzdeki dönemde dünya ile paralel bir biçimde, önemli bir yukarı yönlü ivme yaşanması bekleniyor. İnsanların, daha özgür çalışma biçimlerini tercih etmesi anlamına gelen bu gelişmenin hem sektörümüze hem de şirketimize büyüme anlamında olumlu yansıyacağını düşünüyorum."

2010 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren QNET ürün portföyünde; Naturtres Saç ve Vücut Bakım ürünleri, Bernhard H Mayer saatleri ve takıları, Cimier QNET City saatleri, brook & blaze takıları, HomePure Nova su arıtma cihazı, Airpure Zayn hava arıtma cihazı, Physio Radiance cilt bakım ürünleri, qLearn uzaktan eğitim, Qafé yeşil kahve, Q-breaks konaklama gibi çeşitli ürünler yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı