QNET, 'En Quality Doğrudan Satış Firması' seçildi
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QNET, 'En Quality Doğrudan Satış Firması' seçildi

QNET, 'En Quality Doğrudan Satış Firması' seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğrudan satış firması QNET, Quality Ödülleri'nde kendi kategorisinden ödülle döndü.

Doğrudan satış firması QNET, Quality Ödülleri'nde kendi kategorisinden ödülle döndü.

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından Quality of Magazine, geçtiğimiz gün düzenlediği "Quality Ödül Töreni" ile 12. yılını kutladı. Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün verildiği törende, Asya'nın en hızlı büyüyen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET, 'En Quality Doğrudan Satış Firması Ödülüne' layık görüldü. Ödül, firmaya tüketiciye doğrudan satış sisteminde sağladığı kolaylıklar, özgün modeli ve sosyal sorumluluk alanındaki başarılı projeleri için verildi.

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, ödül hakkında "QNET olarak Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketi olup, 20 yılı aşkın bir süredir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bağımsız Temsilcilerimiz aracılığıyla dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde faaliyet gösteren büyük bir aileyiz. Bu alanda böyle kıymetli bir ödüle layık gösterildiğimiz için çok mutluyuz. Çalışmalarımıza bu motivasyon ile devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" için girişimciliği ve iş imkanlarını teşvik eden firma; sürdürülebilir bir iş modeli olan doğrudan satış ve e-ticaret firması olarak, bu sistemin başarılı bir şekilde yürütülebileceğini de bu alanda aldığı ödüller ile ortaya koyuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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