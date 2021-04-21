QNET'e prestijli iki ödül birden
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QNET'e prestijli iki ödül birden

QNET'e prestijli iki ödül birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğrudan satış firması QNET, en prestijli uluslararası iş ödüllerinden iki tanesine layık görüldü.

Doğrudan satış firması QNET, en prestijli uluslararası iş ödüllerinden iki tanesine layık görüldü. Ödüller; QNET'e tüketiciye doğrudan satış sisteminde sağladığı kolaylıklar ve sosyal sorumluluk alanındaki başarılı projeleri için verildi.

Asya'nın en hızlı büyüyen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET, kısa bir süre önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri ve Communitas Ödülleri'ne layık görüldü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde firma, mobil uygulaması 'QNET Mobile', 'E-Ticaret Uygulamalarının Alışverişte İnovasyon' kategorisinde Altın Stevie ödülünü kazandı. Firma bu ödülü, QNET Mobile uygulamasının kullanıcı dostu arayüzü tasarımı, kapsamlı özellikleri ve çoklu dil işlevselliği özellikleri nedeniyle kazandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, bölgedeki 17 ülkede, iş yerinde yeniliği tanıyan tek iş ödülü programı olarak biliniyor.

Alınan ikinci ödül, "Communitas" Ödülleri ise, "QNET RYTHM Vakfı Aracılığıyla Topluluklara Geri Veriyor" başlıklı bir video ile sergilenen ve yürütülen uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk programları için verildi.

Communitas Ödülleri'nde de, 'Topluluk Hizmetinde Liderlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorisinde birincilik ödülü almayı başardı.

QNET, dünyanın dört bir yanındaki topluluk geliştirme projelerinde şirketin KSS kolu olan RYTHM Vakfı ile çalışıyor. QNET'in CEO'su Malou Caluza, "Bizim temel odak noktalarımızdan biri hizmettir. Amacımız müşterilerimize ve topluluklarımıza elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etmektir. Stevie Ödülü'ne layık gösterilmemiz, mobil uygulamamızın, distribütörlerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, iş ihtiyaçlarına en etkili şekilde hizmet edecek bir uygulama tasarlamış olduğumuzun kanıtı. Communitas'ın da bizi ödüle layık görmesi, iş yaptığımız topluluklara hizmet etmeye olan bağlılığımızı daha da ileri taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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