QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın yeni dönem girişimleri belli oldu

QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönemine kabul edilen 8 girişim açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 6 ay süreyle güçlü bir mentor ağı, onlarca iş ortağı, QNB Finansbank'ın c-level bir yöneticisiyle beraber çalışma ve hibe desteği gibi çok sayıda olanaktan yararlanacak girişimler, eylül ayındaki Demo Day ile programdan mezun olacaklar.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönem girişimleri arasında hem fintech hem de fintech dışında perakende, lojistik ve yapay zeka gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor.

QNBEYOND üçüncü dönem girişimlerinde global odaklı SaaS iş modelleri, yapay zeka teknolojisini kullanan veya kullanımını kolaylaştıran ürünler, şirket içi eğitim platformları, perakende çözümleri, fintech'ler ve online reklamcılığa verimlilik getiren araçlar göze çarpıyor.

2020'de tamamlanan ikinci dönemde 11 girişim QNBEYOND mezunu olurken, bu girişimlerden biri olan ikas, QNBEYOND Ventures'dan yatırım aldı. Ayrıca 8 girişim QNB Finansbank'la büyük çaplı iş birliğine gitti.

Sektör profesyonelleri ve QNB Finansbank çalışanlarından oluşan 100 kişiyi aşkın ve güçlü bir mentor ağına sahip olan QNBEYOND, girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm konular için alanında uzman bir mentora sahip. Ayrıca, hızlandırma programına katılan girişimlere Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle gibi servis sağlayıcılar, Hubspot, Notion, Segment ve Zendesk gibi yabancı servisler ve Kolay İK, Pisano ve TeamGram gibi şirketlerden on binlerce dolar değerinde indirim fırsatı da sunuluyor.

Diğer yandan QNB Finansbank c-level yöneticilerinden biriyle eşleşen QNBEYOND girişimleri, düzenli olarak görüşme ve beraber iş geliştirme şansına erişiyor.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri şöyle:

"Ango AI, yapay zeka destekli yazılım platformu ve nitelikli iş gücü ile global yapay zeka takımlarına ekspres veri etiketleme servisi sunuyor. AssistBox, finans, sigorta, perakende ve sağlık sektörlerinde müşterilere uzaktan hizmet verilebilmesi için geliştirilmiş bir online iletişim platformu. Hedgeblue, gelişmiş algoritmalar ile hazineleri risk yönetimi konusunda destekliyor, riskten korunma muhasebesi yazılımı ile raporlama ihtiyaçlarını karşılıyor. Infoset, şirketlerin tüm destek ve satış kanallarını tek bir yerden yönetmelerini, operasyonlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor. Magnetic, hazır reklam şablonları ile tüm dijital reklamların yönetimini tek bir arayüzden gerçekleştiriyor. ParkPalet, şirketlerin depolama hizmeti ve e-ticaret lojistiği ihtiyaçlarını hızlı, esnek ve verimli bir şekilde tek platformdan çözmelerini sağlıyor. Playbook, mavi yakalı ve gig-ekonomisi çalışanları için mobil bir eğitim ve iletişim aracı. Spiky.ai, eğitim için ilk modüler yapay-zeka tabanlı ileri analitik platformu, eğitimi yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız