QNBEYOND 3. dönem başvuruları devam ediyor

QNB Finansbank, girişimcilik laboratuvarı QNBEYOND'un üçüncü dönem başvurularının başladığını ve 4 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

QNB Finansbank, girişimcilik laboratuvarı QNBEYOND'un üçüncü dönem başvurularının başladığını ve 4 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND'ta üçüncü dönem başvuruları başladı.

Girişimcilerin işlerini hızlandırabilmeleri için ihtiyaçlarına odaklı, özel bir program ve yatırım alma fırsatı sunan QNBEYOND'un ikinci döneminde 11 girişim mezun olurken girişimlerin üç tanesi program süresince yatırım almayı başardı, girişimlerin çalışan sayısı 160'ın üzerine çıktı.

Bununla birlikte üç girişim QNB Finansbank'ın KOBİ'ler için hayata geçirdiği platform Dijital Köprü'ye dahil oldu, iki girişim QNB Finansbank müşterisi oldu, diğer iki girişimle de QNBEYOND ortak ürün geliştirdi.

İkinci dönem boyunca, 154 saat haftalık KPI toplantıları, 145 saat mentor görüşmeleri, iş ortaklarından 25 satın alma, 78 saat C-level koçlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca QNBEYOND ikinci dönem girişimlerinin, global odaklı SaaS platformları, varlık yönetimi, global bankacılık çözümleri ve hisse senedi alım-satımına odaklanan fintechler, pazar yerleri ve büyük veriye dayalı yazılım ürünlerine yönelik çalışmaları oldu .

Çalışmalarına başladığı 2019 yılı başından bu yana binlerce başvuru alan QNBEYOND şu ana kadar 19 girişimi mezun etti. QNBEYOND Hızlandırma Programı network'ü içerisindeki QNB Finansbank dışından, alanında uzman 78 mentoru ile girişimlere, satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık ve Amazon Web Services, Zendesk, Google Cloud Platform, Hubspot, Product Hunt, Zeplin, Desk360 gibi global ve yerel 66 iş ortağının sağladığı özel indirimlerle destek oluyor.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi için başvurular 4 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Girişimlerini bu laboratuvarda büyütmek isteyen girişimciler www.qnbeyond.com adresini ziyaret edebilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız