QNB Finansportföy'den "temiz enerji ve su fonu"

QNB Finansportföy temiz enerji ve su temalı yerli ve yabancı fonlardan oluşan 'Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'nu hayata geçirdi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada sürdürülebilir kalkınma çalışmaları çerçevesinde gün geçtikçe artan temiz su ve enerji alanında çalışmalar yapan şirketlere ve bu alandaki finansman çözümlerine olan destekler her geçen gün artıyor.

QNB Finansportföy, temiz enerji ve su temalarına yönelik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve de söz konusu sektörlere yatırım yapmak isteyen müşteriler için sepet portföy oluşturarak yatırım alternatifi sunmayı hedefliyor.

QNB Finansportföy tarafından hayata geçirilen "Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu" şirketin temiz enerji stratejisiyle uyumlu yatırım alanlarını tanımlayarak, yerli ve yabancı fonlar aracılığıyla orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen, anapara kaybı ve fon riskleri hakkında bilgisi olan yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet sunuyor.

Sepet fon portföyünde, temiz enerji alanında güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, biyoenerji; temiz su kaynaklarının korunması dağıtımı, atık sularının arıtılması, işlenmesi, analiz edilmesi, sanitasyonu ve filtrasyonu gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketler öne çıkıyor.

"Sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmaları ön plana aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, "QNB Finansbank olarak iştirakimiz QNB Finansportföy ile birlikte sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmaları biz de ön plana aldık ve hayata geçirdiğimiz fon sepetiyle yatırımcılara yenilikçi enerji çözümlerini destekleme, bu çözümlere yatırım yapmalarına öncü olma, emisyonları azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'nun en az yüzde 80'i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonlarıyla borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılıyor.

Temiz enerji ve su temalarının her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari yüzde 40'ı oranında yatırım yapılıyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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