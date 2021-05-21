QNB Finansbank, yabancı para transferlerini izlemeyi dijital kanallardan sunuyor
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QNB Finansbank, yabancı para transferlerini izlemeyi dijital kanallardan sunuyor

QNB Finansbank, yabancı para transferlerini izlemeyi dijital kanallardan sunuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

QNB Finansbank, gelen yabancı para transferlerini izleme hizmetini dijital kanallardan sunmaya başladı.

QNB Finansbank, gelen yabancı para transferlerini izleme hizmetini dijital kanallardan sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Gelen SWIFT İzleme (Inbound Tracking) hizmeti ile tüzel müşterilerinin hesaplarına gelen yabancı para transferlerini dijital kanallar üzerinden adım adım izleme imkanı sunuyor.

SWIFT GPI sistemi ile yabancı para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine internet şubesi, cep şubesi ya da banka şubesi aracılığıyla işlemlerinin takibini uçtan uca izleme hizmetini duyuran QNB Finansbank; şimdi de tüzel müşterilerine Gelen SWIFT İzleme ile hesaplarına gelen yabancı para transferlerini artık dijital kanallar üzerinden de izleyebilme imkanı veriyor.

QNB Finansbank tüzel müşterileri hem hesaplarından yaptıkları hem de hesaplarına gelecek yabancı para transferlerini tam bir şeffaflıkla KOBİ İnternet Şubesi üzerinden kendileri izleyebiliyor.

Tüzel müşteriler, dijital kanal aracılığı ile yabancı para transferlerinin; statüsünü, muhabir banka ve alınan muhabir banka komisyon bilgisini, muhabir bankadaki hareketlerinin tarih ve saat gibi bilgilerini anlık ve şeffaf olarak izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan şunları kaydetti:

"Uluslararası ödemelerin gönderilip alınması noktasında müşteri beklentileri son birkaç yılda büyük ölçüde değişti. Artık çok daha fazla şeffaflık, izlenebilirlik ve dijital entegrasyon bekliyorlar. QNB Finansbank olarak, biz de geçtiğimiz mart ayında hesaba gelen döviz transferlerini takip eden Türkiye'deki üç bankadan biri olmuştuk. Şimdi ise bu hizmeti tüzel müşterilerimize dijital kanalımız üzerinden uçtan uca takip etmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. QNB Finansbank olarak, amacımız, müşterilerimizi desteklemek ve uluslararası ekosistemde yer almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmek ve müşterilerimize birinci kalite bankacılık hizmeti sunmaya devam etmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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QNB Finansbank, yabancı para transferlerini izlemeyi dijital kanallardan sunuyor - Haberler Ekonomi
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