Qnb Finansbank Üniversite Öğrencilerinin En Çok Çalışmak İstediği Banka Oldu

QNB Finansbank, Realta Danışmanlık Şirketi tarafından düzenlenen "2017 En Gözde Şirketler Araştırması"nda, üniversite öğrencilerinin en çok çalışmak istediği banka oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yeteneklerin kazanılması, geliştirilmesi ve banka bünyesinde tutulması yoluyla bankanın sürdürülebilir bir gelişim içinde olmasını sağlamak amacıyla insan kaynakları politikasını şekillendiren QNB Finansbank, Realta Danışmanlık Şirketi tarafından düzenlenen "2017 En Gözde Şirketler Araştırması"nda üniversite öğrencilerinin en çok çalışmak istediği finans şirketleri arasında üçüncü kez zirvede yer aldı.

Aynı araştırmada 2014 ve 2015 yıllarında da birincilik elde eden QNB Finansbank'ın gençlerin iş dünyasına kazandırılmasına ve kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmalarına destek olan kariyer kulübü Finans UP ise "En Beğenilen Kariyer Etkinlikleri"nde birinci oldu.

Finans UP gençlerin kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, en çok çalışılmak istenen banka olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Banka olarak henüz aday aşamasında hedef kitlemizi tanımaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da birincilik elde ettiğimiz En Gözde Şirketler Araştırması'nda 2017 yılında da üniversite öğrencileri arasında en çok çalışılmak istenen banka olduk. Bu da hedef kitlemizi doğru anladığımızın ve kendimizi ne kadar iyi tanıttığımızın bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

QNB Finansbank'ta, üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerine yönelik araştırmalar yapılıyor ve sonuçlarına göre üniversite ve sosyal medya faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

2014 ve 2015'te Realta Danışmanlık tarafından üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'nin en bilinen kariyer etkinliği seçilen Finans UP Kariyer Kulübü gençlerin kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Yetenek kazanımı faaliyetlerinin marka imajına olan katkısı, Realta firmasının yapmış olduğu En Gözde Şirketler araştırması ile ölçülüyor.