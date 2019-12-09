QNB Finansbank'tan yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

09.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:24

QNB Finansbank, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik, yeni yıla özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, "Yeni Yılda İhtiyaçlarınızı Değil Taksitlerinizi Erteleyin" söylemiyle 60 aya varan vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredisinde, müşteriler ödemelerini dilerse 3 ay erteleyebiliyorlar. İhtiyaç Kredisi Yeni Yıl Kampanyası için QNB Finansbank müşterileri internet ve cep şubelerinden hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabiliyor.

QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da T.C. kimlik numaralarını 5030'a SMS atarak, "https://www.qnbfinansbank.com/bireysel-ihtiyac-kredisi" linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabiliyorlar.

Kaynak: AA