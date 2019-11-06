QNB Finansbank'tan tarıma 9 ayda 2 milyar lira kredi

06.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:29

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, "Tarım, Türkiye için çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene desteklerimizin üstüne koyarak gidiyoruz." dedi.