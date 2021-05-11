QNB Finansbank'tan şubeye gitmeden müşteri olabilme imkanı

QNB Finansbank, banka şubesine gitmeden ve ıslak imza olmadan tamamen dijital kanallar üzerinden banka müşterisi olabilmeyi mümkün kılıyor.

QNB Finansbank, banka şubesine gitmeden ve ıslak imza olmadan tamamen dijital kanallar üzerinden banka müşterisi olabilmeyi mümkün kılıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank müşterisi olmak isteyenler QNB Finansbank mobil uygulaması üzerinden dolduracakları başvuru formu esnasında bankacılık sözleşmesine dijital onay verebiliyor. Müşteriler, sonrasında banka müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaparak kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayabiliyor.

Ayrıca görüntülü görüşme öncesinde kullanıcılar yeni T.C. kimlik kartları ile cihazlarının NFC özelliğini kullanarak ön kimlik doğrulaması yapabilir ya da bu doğrulama işlemini görüntülü görüşme sonrası kendilerine iletilen belirli bir IBAN numarasına başka bankalardaki hesaplarından para transferi yaparak da gerçekleştirebilmekte.

Yapılan doğrulamalara ek olarak, görüntülü görüşme esnasında banka temsilcisinin yapacağı kontrollere yardımcı olan bilgi teknolojisi güvenlik uygulamaları da kimlik tespiti ve kontrollerinin daha güvenli yapılmasını sağlıyor. Kimlik tespiti başarılı gerçekleşen kullanıcıların vadesiz mevduat hesapları anında açılıyor, görüntülü görüşme sonrasında FinansŞifre SMS'lerini alarak dijital kanallara giriş yapabiliyor ve dijital kanallardan vadeli mevduat hesabı açıp, kredi kartı ve uzaktan müşteri olanlara özel avantajlı Dijital Tanışma Kredisi gibi bankacılık ürünlerine başvurularını hemen yapabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, çok hızlı şekilde dijitalleşen bir dünya ve buna paralel olarak değişen müşteri davranışlarının görüldüğünü belirtti.

Bu değişimden en çok etkilenen sektörlerden birinin de bankacılık sektörü olduğunun altını çizen Kurtoğlu, "Bankacılığın dijitalleşmesinde bir dönüm noktası olarak gördüğümüz uzaktan müşteri edinimi akışı, özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle önemi daha da net anlaşılan ve banka olarak uzun zamandır beklediğimiz ve hazır olduğumuz bir değişiklikti. Bugün ortaya çıkan bu yeni uygulama ve teknolojilerle bankacılık ve finans sektörünün şeffaflaşması, rekabet ortamının güçlendirilmesi, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesini bankacılık sektörü için olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında sektör büyük bir dönüşümün eşiğinde ve finans sektörünün önemli bir oyuncusu olarak biz de yeni iş yapış biçimlerimizle bu gelişmenin kalbinde yer alacağız." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol