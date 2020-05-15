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QNB Finansbank'tan serbest meslek çalışanlarına e-SMM'ye ücretsiz geçme imkanı

QNB Finansbank Dijital Köprü ile serbest meslek çalışanları, e-SMM'ye ücretsiz olarak geçecek.

QNB Finansbank'tan serbest meslek çalışanlarına e-SMM'ye ücretsiz geçme imkanı
15.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:32

QNB Finansbank Dijital Köprü ile serbest meslek çalışanları, e-SMM'ye ücretsiz olarak geçecek.

QNB Finansbank'ın açıklamasına göre, bankanın e-dönüşüm kapsamında başlattığı, insan kaynakları yönetimi ve ön muhasebe programı gibi yeni çözümleri de eklediği Dijital Köprü projesine şimdiye kadar 30 binden fazla işletme başvurdu.

Dijital Köprü 1 Haziran'dan itibaren e-SMM'ye geçme zorunluluğu bulunan serbest meslek çalışanlarını da unutmadı ve bu geçiş sürecini kolaylaştırmak adına QNB Finansbank müşterisi olma koşulunu kaldırarak şubeye gitmeden de e-SMM'ye geçme avantajını sağladı.

Serbest meslek çalışanları Dijital Köprü Projesi ile bankanın e-SMM hizmetlerini 2022'ye kadar ücretsiz olarak kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 19 Ekim 2019'da yayımladığı tebliğe göre; serbest meslek sahiplerinin 1 Haziran'a kadar başvurularını yaparak e-SMM uygulamasına dahil olmak zorunda olduğunu hatırlattı.

Tebliğ kapsamına, vergiden muaf olmayan serbest meslek sahiplerinin girdiğini anlatan Aydın, doktor, avukat, mimar, diş doktoru, veteriner, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir ve benzeri meslek gruplarının 1 Haziran'a kadar e-SMM'ye geçmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

"e-SMM hizmetini 2022'ye aklar ücretsiz sunacağız"

Aydın, bu önemli gruba e-SMM'yi 2022 yılına kadar hiçbir kontör sınırlaması olmadan ücretsiz sunacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bankamızın internet sitesi, çağrı merkezi ve şubelerimizden başvuruda bulunan serbest meslek sahiplerinin ürünü kullanmaya başlamaları için QNB Finansbank müşterisi olması gerekmiyor. e-SMM'yi bankamız müşterisi olmayanlar da 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Bankamızda hesap açarlarsa, bu üründen 2022'e kadar ücretsiz olarak faydalanacaklar."

Aydın, serbest meslek sahiplerinin e-SMM'ye geçerek makbuzlarını bu sistem aracılığıyla üretmeleri için tek yapmaları gerekenin "QNB Finansbank internet sitesi, çağrı merkezi ya da şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunmaları ve e-imza ya da mali mühürlerini bulundurmaları" olduğunu anlattı.

"Akıllı telefonlardan bile makbuz kesilebilecek"

Aydın, Dijital Köprü'de e-dönüşüm ürünlerinin bankanın iştirakı QNB eFinans aracılığıyla sunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Müşterilere QNB eFinans tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifresiyle, qnbefinans.com'da yer alan portal üzerinden ürüne kolaylıkla aktivasyon sağlanıyor. Aktivasyon sağlandıktan sonra QNB eFinans'ın mobil uygulaması ile akıllı telefonlardan da makbuz kesilebiliyor. e-Dönüşüm ürünleri hayatımıza yeni girdiğinden dolayı müşterilerimize farklı kanallardan destek sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bundan hareketle müşterilerimiz QNB eFinans'ın mobil uygulamasının yanı sıra qnbefinans.com'da yer alan chatbot sayesinde de canlı destek alabilecekler. QNB Finansbank'ın çağrı merkezi de müşterilerimize bir telefon uzakta."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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