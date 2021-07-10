QNB Finansbank'tan KOBİ'lere Özel kredi avantajı

QNB Finansbank, pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere kolaylıklar sağladı.

20 bin TL olarak verilecek 'Sözüne Bedava Kredi' sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi. Sözüne Bedava Kredi, pandemi döneminde nakit ihtiyaçları artan KOBİ'lere destek vermek için QNB Finansbank'ın işimiz rakamlarla değil, insanlarla felsefesiyle hayata geçirildi. 20 bin TL sıfır faizli Sözüne Bedava Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen KOBİ'lerden kredi kullandırımının başlamasından itibaren QNB Finansbank ile bankacılık işlemlerinde çalışması beklenecek.

QNB Finansbank KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan yaptığı açıklamada, özellikle pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin, işe devam kredilerine ek olarak Dijital Köprü çözümleri ile de yanında olduklarını hatırlattı. Sözüne Bedava Kredi kampanyasının da yine reel sektörü desteklemek, finansman desteğini faizsiz vererek KOBİ'lerin zorlu pandemi koşullarında ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini belirtti. Bayhan, QNB Finansbank olarak KOBİ'lere ve reel sektöre desteklerinin kesintisiz süreceğini de ekledi.