QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi

QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği "KOBİ İşe Devam Kredisi"ni müşterileriyle buluşturdu.

QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği "KOBİ İşe Devam Kredisi"ni müşterileriyle buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgının başlamasından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyen, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandıran QNB Finansbank, yeni dönem "KOBİ İşe Devam Kredi" paketiyle müşterilerini desteklemeyi sürdürüyor. "KOBİ İşe Devam Kredisi" paketi çerçevesinde KOBİ'ler, 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 12:29:43. #1.13#

title