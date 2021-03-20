QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi

QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi çerçevesinde KOBİ'ler, 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle aylık yüzde 1,49'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere 2020 mart ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını belirtti.

Aydın, yeni İşe Devam Kredisiyle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt