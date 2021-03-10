QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi

10.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:44
QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi

QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi kapsamında KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.

Aydın, İşe Devam Kredisi'yle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:59:42. #1.15#
title