QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi
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QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi

09.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:51
QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı ile sunuyor.

5-18 Şubat arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank cep şube, internet şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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