QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına özel faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank'ın nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisi, aylık yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı sunuyor.

QNB Finansbank'ın nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisi, aylık yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 5-18 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank Cep Şube, İnternet Şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise "www.qnbfinansbank.com" adresinden ya da şubelerden İhtiyaç Kredisi'ne başvurabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu