QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına özel düşük faizli ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel aylık yüzde 1,49 faiz oranlarından başlayan ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel aylık yüzde 1,49 faiz oranlarından başlayan ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sağlıyor.

Banka müşterileri, 6 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, şubelere gitmeden QNB Finansbank'ın cep ve internet şubesinden ve qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecek. 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak da fırsattan yararlanılabilecek.

Henüz banka müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan