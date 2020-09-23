QNB Finansbank'tan bireysel ihtiyaç kredisi
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QNB Finansbank'tan bireysel ihtiyaç kredisi

23.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:26

QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranıyla üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan bireysel ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranıyla üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'ın açıklamasına göre, 13 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında, banka müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi'nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden ihtiyaç kredisine başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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