Qnb Finansbank'tan Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilere Ramazan Bayramı'na özel uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her tutarda kredinin çok uygun taksitlerle ve 3 ay erteleme seçeneği ile sunulduğu kampanyada müşteriler QNB Finansbank'tan günde 15 liradan başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15 bin lira kredi kullanabiliyor, üstelik QNB Finansbank müşterilerine, ödemelerine 3 ay sonra başlama fırsatı sağlıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubelerinden başvurularını hemen yapıp, kredilerini anında hesaplarına aktarabiliyor.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise 5030'a T.C. kimlik numaralarını SMS olarak göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabiliyorlar.