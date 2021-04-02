QNB Finansbank "Otizm Farkındalığı" için Kristal Kule'de mavi ışık yakacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören etkinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule'yi bu yıl da mavi ışıkla aydınlatacak.