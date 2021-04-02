QNB Finansbank "Otizm Farkındalığı" için Kristal Kule'de mavi ışık yakacak
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QNB Finansbank "Otizm Farkındalığı" için Kristal Kule'de mavi ışık yakacak

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
QNB Finansbank 'Otizm Farkındalığı' için Kristal Kule'de mavi ışık yakacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören etkinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule'yi bu yıl da mavi ışıkla aydınlatacak.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören etkinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule'yi bu yıl da mavi ışıkla aydınlatacak.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, otizmin hızlı artışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kristal Kule'de 2 Nisan akşamından 3 Nisan sabahına kadar mavi ışık yakılacak.

QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler'in bu küresel projesinde yerini alarak otizmde erken tanının ve desteğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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